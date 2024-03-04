Подмосковье 04 марта 2024, 13:06 Подмосковный Минстрой отработал почти 200 обращений жителей в феврале Медиасток.рф

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Подмосковный Минстрой получил 188 обращения жителей в феврале. Многие из них касались сроков и механизмов расселения аварийных домов.

Как рассказали в ведомстве, в феврале поступило 143 запроса о расселении аварийного жилья. Еще 17 были связаны со строительством социальных объектов и 28 — по другим тематикам.

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«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», — сказли в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году отремонтируют 42 школы и 23 детских сада. Работы завершат к 1 сентября.

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