Не так страшен кризис, как его малюют. Как российской экономике удастся все выдержать?

На фондовых рынках паника, таких обвалов торгов в США не было со времен Великой депрессии. Позиция рубля не стабилизировалась до конца. Цены на нефть продолжают падать. Мир замер в ожидании нового экономического коллапса. Эксперты рассказали «360», что этот кризис России по зубам, а панику можно отставить.

Весь прогресс насмарку

В ходе торгов американские индексы рухнули почти на 10%, пишет CNBC. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 9,99%, а у S&P упал на 9,43%. Это крупнейший обвал с 1987 года. Как отмечает независимый финансовый аналитик Дмитрий Тратас, такого в США давно не было. Им пришлось временно приостановить торги.

«И даже объявление о вбросе дополнительных денег в систему позволило остановить торги лишь на полчаса. Фактически американские индексы на данную минуту потеряли все, что приобрели в прошлом году», — говорит эксперт.

Нынешний кризис вызван сразу двумя пунктами: коронавирус и коллапс цен на нефть. Последний явственный упадок у США был в 2008 году. Страна фактически была «поставлена на колени», говорит главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. Штаты до сих пор восстанавливаются после тех событий.

«В 2008 году случился кризис предложения. Сейчас то же самое, но добавляется проблема коронавируса, которая влияет еще и на спросы. Болеющие люди и те, кто просто не хотят выходить на улицу, не ходят в кино и магазины. Никто ничего не покупает. Это замедляет экономику. Еще и цены на нефть накладывают свой отпечаток. Отсюда и огромный ущерб», — считает собеседник «360».

Замедление экономики ведет к ослаблению валюты. Крушение доллара вряд ли случится, но ослабление вполне вероятно.

«Период постоянного роста американской валюты, шедший после событий 2008 года, закончился. Пришел новый кризис», — подчеркивает Эйрис.

Коронавирус вместо санкций

США невольно подготовили Россию к новому кризису. Кремль стал активно вкладываться в фонд национального благосостояния. Сейчас в резерве страны около десяти триллионов рублей, когда доход бюджета страны составляет 20 триллионов. По словам Бена Эйриса, с таким резервом Россия может годами справляться с низкими ценами на нефть.

«У Кремля столько денег в резерве, что он может хоть завтра выплатить весь внешний и государственный долг. И после этого у него еще останется 100 миллиардов долларов в резерве», — рассказывает эксперт.

Кремль вкладывался в резерв, готовясь к жутким санкциям от США. Они не случились, но случился коронавирус и цены на нефть. И Россия в итоге оказалась к такому финансовому удару готова получше многих Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис

Финансовый аналитик Дмитрий Тратас россиянам советует сохранять спокойствие. Бежать менять рубли на доллары уже поздно, потому что сильный скачок валюты уже произошел.

Могло быть и хуже

Дмитрий Тратас полагает, что пока рано определять каким будет новый мировой кризис. Это во многом зависит от того, насколько быстро человечество сможет избавиться от истерики по коронавирусу. Основная задача — это вернуть международное сотрудничество и спокойное передвижение по миру.

«Современный мир устроен так, что все международно. Локального бизнеса очень мало, партнеры не могут жить друг без друга. Это основная причина падения индексов в США», — объясняет аналитик.

Также непонятно прошел ли уже пик экономической истерики, или он только поджидает нас впереди. Нельзя забывать и про цены на нефть. Впрочем последние не могут бесконечно падать.

По мнению Бена Эйриса, для России — это третий или четвертый по степени вреда кризис. Первый случился в 1991 году, разрушив всю экономику. Затем еще одно падение рубля в 1998 году и тяжелый период в 2014. Кризис этого года тоже довольно силен, но нанесет гораздо меньше вреда. Россия с каждым разом к таким событиям становится все более подготовленной — уверен эксперт.