Подмосковье помогло российским туристам добраться из аэропорта до домов и обсерваторов

Более 200 россиян 13 апреля вернулись из Черногории и Испании на родину. Правительство Московской области помогло им добраться до домов и обсерваторов из аэропорта Шереметьево.

Речь идет о рейсах из Мадрида и Подгорицы. После выхода из аэропорта людей ждали 24 автобуса, которые предоставило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Они развезли по домам 87 жителей Подмосковья и 138 жителей Москвы. Еще трех людей из из других регионов доставили в обсерваторы. Там они две недели будут находиться на карантине.

В период с 2 по 13 апреля правительство Московской области организовало встречу более 2600 россиян, прилетевших из 12 стран в аэропорт Шереметьево. Из них 2200 — жители Москвы и Подмосковья. Их отвезли домой. Еще 470 людям помогли добраться до обсерваторов, съемных квартир или других мест временного пребывания.

Россия с конца марта закрыла авиасообщение с другими странами. Однако российские аэропорты до сих пор принимают эвакуационные рейсы. Недавно более 200 россиян вернулись из Южной Кореи. До этого они 12 дней провели в транзитной зоне аэропорта Сеула.