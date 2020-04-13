Несвоевременный туризм. Россияне вернулись из Сеула после 12 дней в транзитной зоне

Российские туристы вернулись на родину после 12-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта Инчхон. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Более 100 пассажиров должны были вылететь из Южной Кореи в Хабаровск еще 31 марта, но из-за коронавируса авиакомпания «Аврора» отменила рейс. Оттуда же должен был вылететь самолет во Владивосток, но и этот рейс не состоялся. В итоге заложниками ситуации оказались 223 гражданина России.

Переносы рейсов и панические атаки

В итоге люди остались на неопределенный срок аэропорту Инчхон. Тем, у кого был прямой рейс из Сеула, повезло чуть больше — они хотя бы могли въехать в гостиницу. Правда, каждый день приходилось продлевать — было непонятно, сколько ночей предстоит еще провести в Южной Корее.

Но в еще более сложной ситуации оказались 45 россиян, которые делали в Сеуле пересадку — некоторые летели в Россию из Бангкока. Эти пассажиры вынуждены были все 12 дней оставаться в транзитной зоне, где им приходилось буквально спать на полу, а все «удобства» оплачивать за свой счет. 10 апреля с ними встретились представители российского посольства в Южной Корее и привезли еду и пледы.

Как рассказала «360» одна из пассажирок, Анна, летевшая из Сеула после операции, период вынужденного ожидания россияне переносили плохо. Сама она большую часть времени провела в гостинице, но те, кто не мог себе этого позволить, чувствовали себя гораздо хуже. У одной из пассажирок в последние дни случались панические атаки. Среди «заложников» южнокорейского аэропорта оказались дети, пожилые люди, а также те, кто делал за границей операции по онкологии.

Усугубляло ситуацию то, что пассажиров обещали эвакуировать несколько раз, но по разным причинам мероприятия срывались. По словам Анны, несколько раз рейс отменяли: например, один раз самолет из Сеула в Хабаровск в последний момент «развернули» из-за того, что вышла путаница в списках пассажиров.

Из транзитной зоны — в обсерватор

Вчера россиян наконец вернули на родину — «Аврора» все-таки смогла организовать рейсы во Владивосток и Хабаровск. Всех людей, прибывших из Сеула, сразу отправили на двухнедельных карантин в обсерватор.

Одна из прибывших, Кристина, уже успела пожаловаться на условия. «Сеульский аэропорт по сравнению с обсерватором — небо и земля! Там хотя бы гулять можно было, а здесь вообще никуда не выйдешь», — возмущается девушка «суровым» требованиям карантина.

Теперь туристам хотя бы понятно, когда изоляция закончится, а они смогут вернуться домой к семьям. Кто-то не виделся с ними уже месяц.