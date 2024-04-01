Общество 01 апреля 2024, 18:44 «Подлец». Ливанов резко раскритиковал Назарова за слова об Аллее ангелов Артист Ливанов назвал актера Назарова подлецом за слова о погибших детях РИА «Новости»

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Народный артист РСФСР, 88-летний Василий Ливанов, резко раскритиковал актера Дмитрия Назарова за его позицию по отношению к России. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Артист Дмитрий Назаров вместе с женой переехал во Францию с началом СВО. На днях ему позвонили пранкеры из шоу «Сорян, это пранк», которым актер с готовностью озвучил свою позицию.

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Он считает, что россиянам на протяжении девяти лет передавали недостоверные сведения о нацистах и фашистах на Украине, а также о нападениях на ветеранов и их унижениях. Построенную на Донбассе Аллею ангелов он назвал «фейком».

«Была создана эта пресловутая Аллея ангелов — это фейк. Была создана история про сгоревший Дом профсоюзов. Хотя я знаю точно, что там все было иначе», — сказал Назаров.

У Ливанова эти слова вызвали негодование. Он назвал коллегу по цеху предателем родины.

«Дмитрий Назаров подлец, вот что я думаю. Подлец, больше ничего. То, что он делает — это начало его конца», — сообщил он.

Артист отметил, что не считает талант Назарова значительным.

«Чего сыграл этот Дмитрий Назаров? Я за ним каких-то подвигов актерских не знаю», — признался Ливанов.

Певицу Аллу Пугачеву актер назвал подлой приспособленкой. Он добавил, что на нее не повлияет даже признание иноагентом.