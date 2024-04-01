Знаменитости 01 апреля 2024, 12:49 Звезда «Шерлока Холмса» назвал Пугачеву подлой приспособленкой Актер Ливанов заявил, что на певицу Пугачеву не повлияет признание иноагентом РИА «Новости»

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Актер Василий Ливанов, известный благодаря роли Шерлока Холмса в советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», отреагировал на новости о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Свое мнение он высказал изданию «Аргументы и факты».

По словам Ливанова, Пугачева так оторвана от реальности, что даже не поймет, что получение статуса иноагента является отражением ее действий и отношения к России. Актер утверждает, что певица не сможет связать это с собственным поведением.

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«Она подлый человек, приспособленка. Если ее признают иноагентом, она совсем не раскается», — сказал артист.

Актер также поддержал закон о лишении доходов в России лиц, получивших статус иноагента, указав на важность наказания «предателей» финансовыми средствами, а не словами.

«Отлично, что теперь кормушка закрылась. Ну и правильно, и хорошо. Зачем предателей кормить?» — спросил Ливанов.

Процесс признания Пугачевой иноагентом начался после запроса Генеральной прокуратуры в Минюст России и включает проверку источников финансирования и высказываний артистки, в том числе ее слов о том, что «нормальные люди» не стремятся вернуться в Россию. Решение о признании певицы иноагентом примут после тщательного анализа собранных доказательств.