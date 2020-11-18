Подача газа в жилые дома восстановлена в Ейске

Уточняется, что в предыдущий день там произошла авария. Причиной стали земляные работы, которые проводились в регионе. В результате без газа осталось 530 домов, в которых проживают 80 тысяч человек. Работы по устранению последствий аварии еще идут.

Ранее камеры установят на всех коммунальных объектах в районе Котельники в Москве. Мера должна помочь в оперативном выявлении и нейтрализации угроз.