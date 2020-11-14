Видеонаблюдение установят на коммунальных объектах в Котельниках

В первую очередь будет обеспечена безопасность тех объектов, которые не находятся под наблюдением персонала и работают автономно. В данный момент туда ежедневно выезжает бригада, чтобы проверить состояние производственных зданий и их работоспособность.

По данным пресс-службы администрации округа, этих мер недостаточно для оптимизации работы объектов, поэтому и будет установлено оборудование для дополнительного слежения.

«Установка системы видеонаблюдения позволит обеспечить бесперебойное и качественное оказание услуг ресурсоснабжения населению», — пояснили представители пресс-службы.

По данным ИА Nation News, ранее в Подмосковье попали в больницу четверо детей с ожогами из-за прорыва трубы с горячей водой. Уточняется, что авария произошла на улице, а несовершеннолетние просто находились рядом в этот момент. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.