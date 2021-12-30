Под водой, в интернете и в космосе: эксперты рассказали, какой будет Третья мировая война

Гипотетическая Третья мировая война будет отличаться от предыдущих вооруженных конфликтов тем, что полем боя там преимущественно станут дно океана, космическое пространство и виртуальные локации интернета. Об этом Daily Mail рассказали опрошенные военные эксперты.

По мнению экспертов, новые технологии выведут гипотетический общемировой конфликт на новый уровень, стороны попытаются нанести друг другу урон в том числе в цифровой сфере. К последнему варианту британское министерство обороны стало готовиться заранее: в государстве началось сокращение танковых войск и развитие вопросов кибербезопасности.

Также специалисты не исключили, что в случае конфликта между Россией, США и Китаем стороны применят гиперзвуковые ракеты. Подчеркивается, что подобные вооружения сложно отследить и сбить из-за высокой скорости и маневренности.

Кроме того, эксперты не сомневаются, что противники в глобальном конфликте попробуют лишить друг друга связи. Для диверсий будет использоваться подводный флот, который попытается повредить кабели, пролегающие на дне океана и связывающие Европу и Северную Америку. Кроме того, под удар попадут спутники связи на орбите Земли.

Ранее полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков заявил о том, что ядерная война в современном мире невозможна, но в будущем нас ждут «кибервойны».