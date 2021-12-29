Бывший разведчик Безруков: ядерная война в будущем невозможна

Ядерная война в современном мире невозможна, но в будущем нас ждут «кибервойны», считает полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков. Об этом он рассказал RT.

На международные конфликты будут активно влиять новые технологии. Под ударом сможет оказаться любой инфраструктурный объект.

«Кибервойны — это будущее. Ядерная война в принципе невозможна, а как тогда можно уколоть оппонента? Намекнуть, что его выключат. Сейчас поле боя — это критическая суверенная инфраструктура», — уверен военный.