Спортсмены спасли провалившегося под лед пса. Видео

Спортсмены тренировались в районе парка Сокольники, когда увидели, как собака провалилась под лед. Недолго думая молодые люди бросились на помощь животному. Видеозапись спасения опубликовал один из спортсменов в своем TikTok-аккаунте.

Спасший собаку спортсмен рассказал «360», что в районе Сокольники у спортсменов проходила открытая тренировка.

Видео: TikTok/ivanchenko_boxing

«Мы занимались на площадке, потом Игорь И. заметил, что собака забежала на лед и провалилась. Мы увидели, что там мужчина уже раздевается и сейчас пойдет ее вытаскивать», — рассказал собеседник «360».

Он добавил, что вскоре у мужчины закончились силы и он не смог дальше проламывать лед, а собака начала уже скулить, и стало понятно, что она скоро утонет. Тогда на помощь животному бросились спортсмены. Спасая пса, молодой человек, сам провалился под лед, но се же смог вытащить собаку из воды, и спастись сам.

В марте волонтеры спасли пса, который вмерз в лед в Калужской области. Ветеринары диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника, рассказала «360» Алиса — она нашла замерзающего пса на улице.