Домашний и очень грустный. Волонтер рассказал о спасении пса, вмерзшего в лед в Калужской области

Волонтеры спасли пса, который вмерз в лед в Калужской области. Ветеринары диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника — сейчас собака находится в квартире местной жительницы. Судя по всему, животное домашнее, однако в появление хозяина верится с трудом.

Об этом «360» рассказала Алиса — она нашла замерзающего пса на улице.

«Мы ехали по дороге, у меня небольшой кошачий приют — мы ехали их кормить. Увидели собаку, муж остановился. Я не собачница, но из машины было заметно, что ей плохо и она трясется. Мы попытались ее поднять, но она замерзла в лед. Муж сходил за лопаточкой, мы аккуратно ее отколупали, она сначала завизжала — видимо, больно было. Потом вела себя спокойно, адекватно, никакой агрессивности не было», — рассказала она.

Алиса уточнила, что в клинике у пса диагностировали перелом позвоночника. Ему примерно пять лет, кастрирован. Кроме того, у него порвано ухо — возможно, там была бирка, которую вешают, когда животное выпускают после отлова.

Сейчас спасенный пес находится у местной жительницы Вероники Матюшиной. Она рассказала «360», что вчера случайно зашла в группу во «ВКонтакте», где публикуют новости о потеряшках. Там она и увидела пост про пса-страдальца.

Автор сообщения — Алиса — написала, что его уже отвезли в клинику, однако не знали, куда деть после осмотра ветеринара. Люди стали предлагать варианты: кто-то был готов передержать собаку в будке на улице за 100 рублей в день, кто-то — в квартире, уже за 300 рублей в день без учета питания.

«Я все это дело почитала, посмотрела это видео, мужу показала. Он говорит: „Давай, забираем ее домой, без всякой платы, потом уже будем смотреть“. Я связалась с Алисой, сказала везти пса к нам после клиники. Если его хозяин появится, у нас найти пса проще, чем по приютам. Приюты — не лучшее место для животных, особенно домашних», — рассказала Вероника.

Она подчеркнула, что не верит в появление хозяина собаки, но уверена, что он точно домашний. Вероника отметила, что собака не хотела справлять нужду в доме и пыталась ползти к выходу, чтобы выйти на улицу. После того как его уговорили пописать на впитывающую простынь, он выглядел очень виноватым.