Почти все врачи в России поддержали реальные сроки за нападения на них

Исследователи опросили врачей и выяснили, что 88% выступают за реальные сроки за нападение на них. Половина респондентов сталкивались с оскорблениями от пациентов и на каждого пятого нападали как минимум один раз.

Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, который провел «Справочник врача». Всего опрошено 3098 медиков со всей России.

В результате большинство считают, что уголовное наказание за нападение на медицинских работников во время исполнения своих обязанностей нужно ужесточить, а если причинен вред здоровью медработника — давать реальные сроки.

19% участников исследования хоть раз за карьеру стали объектом нападения пациентов или их родственников. Около 60% заявили, что им приходилось выслушивать оскорбления. И только чуть больше 20% опрошенных сообщили, что у них никогда не было конфликтов с пациентами.

45% опрошенных считают, что необходимо установить на рабочем месте «тревожную кнопку». Кроме того, 44% предложили оборудовать кабинеты видеокамерами для записи бесед врача с пациентами. И еще 25% опрошенных считают необходимым усилить штат охранников в больницах.

Также выяснилось, что 33% респондентов обращались в полицию после нападения. Пять врачей добились условного срока для нападающего.