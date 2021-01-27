Почти все врачи в России поддержали реальные сроки за нападения на них
Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, который провел «Справочник врача». Всего опрошено 3098 медиков со всей России.
В результате большинство считают, что уголовное наказание за нападение на медицинских работников во время исполнения своих обязанностей нужно ужесточить, а если причинен вред здоровью медработника — давать реальные сроки.
19% участников исследования хоть раз за карьеру стали объектом нападения пациентов или их родственников. Около 60% заявили, что им приходилось выслушивать оскорбления. И только чуть больше 20% опрошенных сообщили, что у них никогда не было конфликтов с пациентами.
45% опрошенных считают, что необходимо установить на рабочем месте «тревожную кнопку». Кроме того, 44% предложили оборудовать кабинеты видеокамерами для записи бесед врача с пациентами. И еще 25% опрошенных считают необходимым усилить штат охранников в больницах.
Также выяснилось, что 33% респондентов обращались в полицию после нападения. Пять врачей добились условного срока для нападающего.