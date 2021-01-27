Биолог рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Проходить вакцинацию от коронавируса не стоит при ОРЗ и положительном тесте на коронавирус. Главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала основные противопоказания для прививки.

В интервью «Ленте.ру» Анча Баранова рассказала, что отказаться от прививки стоит тем, у кого наблюдается постковидное состояние, есть антитела IgM и тяжелые заболевания.

«Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус „спрятался“, сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция», — рассказала биолог.

Постковидное состояние, по словам Барановой, врачи считают, когда в организме человека присутствуют только антитела IgG. Как отмечает профессор, наличие этих антител не связано ни с какими побочными эффектами продолжительного ковида. Но при их присутствии в организме IgG смысла вакцинироваться нет.

Вакцинироваться не стоит тем, у кого диагностированы такие болезни, как иммуносупрессия или рассеянный склероз. По словам Барановой, пациентов с такими заболеваниями отправляют на консультацию к лечащим врачам, которые тоже не знают, как вакцина подействует на организм.

С 18 января каждый желающий россиянин может вакцинироваться от коронавируса бесплатно.