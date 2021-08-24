Глава Дом.РФ Виталий Мутко: 70% российских семей хотели бы жить в частных домах

Около 40 миллионов российских семей хотели бы жить в частных домах. Как сообщил ТАСС, такую статистику привел генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы провели опрос общественного мнения. Сейчас 70% семей хотели бы жить в своих домах. Это в общем-то 40 миллионов семей» — сказал Мутко.

Виталий Мутко отметил, что пока в собственных домах проживает около 18 миллионов семей по всей России. Он добавил, что уже учтено количество жилья, которое было построено за первое полугодие 2021 в рамках индивидуально-жилищного строительства.

Речь идет об отдельно стоящих зданиях высотностью не более трех этажей, которые предназначены для одной семьи. Цифры по возведению таких домов, отметил Мутко, определяют ввод в эксплуатацию и многоквартирников.

Во время пандемии очень многие россияне решили перебраться за город. В локдаун спрос на дачные участки был настолько высоким, что моментально взлетели их цены — в некоторых случаях подорожание составило 100%. Эксперты говорят о неутешительных данных: пока загородные участки не будут дешеветь. Цены уже взлетели и остаются на прежнем уровне.