Почти треть россиян готовы брать ипотеку даже с повышенной ставкой

Более четверти россиян готовы оформлять ипотечные кредиты на готовое жилье по высоким, «заградительным» ставкам. Об этом заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Интервью с ней вышло на сайте Ura.ru.

«В последнюю неделю февраля 73% россиян отдавали предпочтение ипотечным кредитам по ставке от 8 до 12% годовых, 22% — льготным ипотечным кредитам по ставкам до 7% включительно и 5% — по ставкам от 13% и выше. После первой недели марта спрос кардинально изменился. В период с 21 по 27 марта доля тех, кто выбрал ипотечные программы на строящееся жилье до 7% включительно, выросла более чем в два раза, до 65%; 26% заемщиков подали заявки на кредиты по ставкам от 19 до 24%», — рассказала Решетникова.

Остальные россияне успели оформить ипотечное кредитование с сохранением уже одобренных им ставок.

Решетникова прокомментировала планы правительства России по изменению правил получения ипотеки на льготных условиях. По ее словам, это может оказать негативное влияние на рынок недвижимости. Она заявила, что это сделает менее доступной покупку новостроек для желающих поменять текущее жилье в собственности на новостройку.

«Более трети квартир на вторичном рынке продаются с целью покупки более комфортного жилья в новостройках. Из-за недоступности кредитов на готовое жилье собственникам будет сложнее продать свои квартиры, и им придется снижать цену своих объектов», — сказала она.

Правительство внесло изменения в систему льготного ипотечного кредитования в марте 2022 года. Часть мер начнет действовать с апреля.