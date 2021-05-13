Почти половина россиян признались, что им приходится работать сверхурочно

Почти половина россиян — 47% — признались, что им приходится перерабатывать. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

Согласно результатам опроса, 53% респондентов заканчивают трудиться по звонку и не делают на работе ничего сверх нормы. 65% россиян допустили регулярные переработки при выживании компании в сложных экономических условиях.

Аналитики выяснили, что 44% принявших участие в опросе сейчас работают в офисе, 30% перешли на частичную удаленку, а 26% постоянно работают дистанционно. 84% россиян уверены, что сотрудник, который работает из дома, может время от времени отвлекаться на какие-то личные дела. Опрос провели с 23 по 30 апреля среди работников 616 компаний.

Сейчас депутаты Госдумы работают над вторым пакетом изменений в Трудовой кодекс, который отрегулирует вопрос о сверхурочной работе. В конце прошлого года первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев заявил, что некоторые работодатели нарушают трудовые нормы. По его словам, они прописывают в договоре, что сотрудник трудится ненормированно, его привлекают к работе, когда захотят, но дополнительных денег не дают.