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    13 мая 2021, 07:10

    Почти половина россиян признались, что им приходится работать сверхурочно

    Андрей Иванов

    Почти половина россиян — 47% — признались, что им приходится перерабатывать. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

    Почти половина россиян признались, что им приходится работать сверхурочно

    Согласно результатам опроса, 53% респондентов заканчивают трудиться по звонку и не делают на работе ничего сверх нормы. 65% россиян допустили регулярные переработки при выживании компании в сложных экономических условиях.

    Аналитики выяснили, что 44% принявших участие в опросе сейчас работают в офисе, 30% перешли на частичную удаленку, а 26% постоянно работают дистанционно. 84% россиян уверены, что сотрудник, который работает из дома, может время от времени отвлекаться на какие-то личные дела. Опрос провели с 23 по 30 апреля среди работников 616 компаний.

    Сейчас депутаты Госдумы работают над вторым пакетом изменений в Трудовой кодекс, который отрегулирует вопрос о сверхурочной работе. В конце прошлого года первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев заявил, что некоторые работодатели нарушают трудовые нормы. По его словам, они прописывают в договоре, что сотрудник трудится ненормированно, его привлекают к работе, когда захотят, но дополнительных денег не дают.