Дополнительную плату за ненормированный рабочий день предложили ввести в России

Депутаты скоро начнут работать над вторым пакетом изменений в Трудовой кодекс. Поправки отрегулируют вопрос о сверхурочной работе, которую надо оплачивать в повышенном размере.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал «Российской газете», что сейчас некоторые работодатели нарушают трудовые нормы. Они прописывают в договоре, что сотрудник трудится ненормированно и его привлекают к работе, когда захотят. Никаких дополнительных денег люди за это не получают.

«Ненормированный рабочий день — это пробел в законе, и мы сейчас будем готовить поправки, касающиеся этого аспекта. <…> Если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там четко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно», — пояснил Исаев.

Собеседник добавил, что особенно остро этот вопрос встал в период пандемии, когда россияне массово ушли на удаленку.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Новые правила вступят в силу с 1 января. В документе прописали норму рабочего времени и отдыха и ряд других положений.