Почти каждый второй россиянин заявил, что хочет работать чиновником

Почти каждый второй россиянин, не работавший ранее на госслужбе, хотел бы стать чиновником. Об этом заявили почти 40% опрошенных. Данные следуют из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Стать чиновником хотели бы 37% россиян. 44% против работы на государственной службе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин — 40 и 34% соответственно», — говорится в исследовании.

Чаще всего о работе чиновника мечтают менеджеры по логистике — 55%, PR-менеджеры — 51% и кладовщики — 46%.

Если рассматривать количество желающих среди городов-миллионников, то больше всех карьера госслужащего привлекает жителей Краснодара — 63%. Также об этом заявили 57% опрошенных жителей Ростова-на-Дону и 56% жителей Красноярска. В Воронеже и Самаре стать чиновником хотел бы каждый второй горожанин.

В Москве и Санкт-Петербурге таких желающих оказалось немного меньше — по 45% респондентов. Еще 50% опрошенных в возрасте 18–24 лет заявили, что никогда не работали на госслужбе и не собираются.

Опрос был проведен в середине февраля 2021 года. Участие приняли пять тысяч человек не имеющих опыта работы на государственной службе. Исследование проводилось в 780 населенных пунктах.