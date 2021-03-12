Более половины россиян заявили о готовности сменить текущее место работы

Более половины опрошенных россиян — 63% — готовы сменить текущее место работы. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Опрос показал, что чаще всех уволиться хотят представители сферы охраны — это 68%. Также об этом заявили 68% опрошенных работников торговли и столько же представителей транспортной сферы.

В строительной сфере своей работой недовольны 64% респондентов. 62% представителей ресторанного бизнеса тоже готовы в ближайшее время сменить место работы.

Более того, выяснилось, что 57% опрошенных специалистов в области финансов тоже хотят начать работать в другом месте. Среди медицинских работников желание поменять место работы выразили 55% респондентов. Об этом же заявили 53% опрошенных представителей сферы образования. Еще уволиться хотят 52% опрошенных сотрудника маркетинговых и рекламных компаний.

Меньше всех хотят написать заявление на увольнение IT-специалисты — об этом сообщили 50% респондентов.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса со всех городов России.