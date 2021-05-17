Почти каждый россиянин сталкивался с телефонными мошенниками, 98% — со спам-звонками. Только за первые месяцы этого года количество звонков от мошенников увеличилось в 2,7 раза. Но доля успешных атак упала с 22,5 до 13%. Об этом сообщила газета «Известия».

Представители сотовых операторов рассказали изданию, что они уже начали внедрять антиспам-системы на фоне этой проблемы. Например, «Билайн» блокирует более 100 миллионов звонков-сбросов на номера своих абонентов благодаря собственной системе. В Минцифры также заявили, что для борьбы с телефонными преступниками при ведомстве создана рабочая группа.

По данным аналитиков банка «Тинькофф», около 80% атак осуществляется с помощью социальной инженерии. По словам экспертов, число вызовов пока не дошло до пика. Как правило, злоумышленники представляются службой безопасности банка, брокерами или криптовалютчиками, которые предлагают быстрый доход. Половина людей сразу бросают трубку, когда слышат такое, почти треть опрошенных решают поиздеваться на мошенниками, и только 14% сообщают о злоумышленниках в банк, говорится в исследовании Tinkoff Data.

На рост количества мошеннических звонков также могла повлиять пандемия коронавируса. Многие россияне привыкли к сервисам доставки и часто ждут звонков с неизвестных номеров, некоторые даже готовы сами перезванивать.