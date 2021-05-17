Телефонные мошенники стали чаще притворяться силовиками

Россиянам стали гораздо чаще звонить мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур и различных ведомств. В прошлом месяце количество таких случаев выросло в четыре раза, сообщил РБК.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники активизировались в конце марта и начале апреля. Согласно данным приложения Kaspersky Who Calls, чаще всего телефонные мошенники представлялись сотрудниками полиции и следователями, а также работниками ЦБ.

Выступая от лица правоохранителей, для пущей убедительности преступники оперируют профессиональными терминами и придерживаются официального тона. Чтобы заставить человека быстро принять «нужное» решение, они бывают напористыми. Людям также внушают, что их могут привлечь к ответственности, если они откажутся от сотрудничества.

В компании Вi.Zone отметили, что со звонками от МВД россиянам приходится сталкиваться не так часто, кроме того, многие начинают волноваться, когда им звонят из полиции.

Бывший сотрудник МВД ранее рассказал, как можно разоблачить мошенников с помощью одной лишь фразы.