Почти две трети штрафов по новому КоАП можно будет оплатить со скидкой в 50%

В проекте нового КоАП указано 1666 составов правонарушений. На штрафы по большинству статей хотят сделать скидку в 50%. Серьезных проступков это не коснется — за них придется платить по полной.

Скидки не намерены делать и за нарушения в области дорожного движения, уточнила газета «Известия». Однако для 60% статей нового кодекса они все-таки предусмотрены.

В пресс-службе Минюста России уточнили, что «особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов».

Сейчас в КоАП подобное возможно лишь по 124 составам административных правонарушений. Всего их более 1,8 тысячи.

Госдума предложила накануне ввести единые штрафы и наказывать за ночной шум, неприятные запахи и ущерб имуществу соседей. За подобные нарушения потребуют заплатить от пяти до 150 тысяч рублей. Некоторые парламентарии считают, что из-за этого в домах между людьми могут начаться микровойны. Авторы документа, наоборот, говорят о более комфортном житье.