Большие штрафы за шум породят соседские войны. Но в законопроекте нашли и полезное

В Госдуме предложили установить единые штрафы за шум по ночам, неприятные запахи и ущерб соседскому имуществу. Размер будет колебаться от 5 до 150 тысяч. Мнения раскололись. Авторы считают, что жить в домах станет комфортнее. Депутаты говорят, что документ сыроват и породит соседские микровойны.

Ночной шум хотят запретить на федеральном уровне. Если поправки в КоАП и Жилищный кодекс примут, соблюдать тишину, пишут «Известия», придется с 23:00 до 07:00. По мнению разработчиков, это сделает жизнь в многоквартирных домах комфортнее. Соавтор документа, член комитета по труду и соцполитике Ольга Павлова рассказала, что штрафовать будут, если тишину нарушали более двух раз в месяц.

Собственникам помещений это обойдется в 5-50 тысяч рублей независимо от того, кто проживает в квартире. Соблюдать закон должен владелец, а не арендатор помещения. Для организаций наказание составит 50-150 тысяч рублей. Работу мешающих спать кафе и других заведений приостановят на 90 дней. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы весной 2020 года.

Штраф с третьей попытки

В беседе с «360» депутат Ольга Павлова подчеркнула, что законопроект разработали для защиты прав соседей. Речь в нем идет не только о шуме, но и неприятных запахах или ущербе имуществу.

Если кто-то регулярно нарушает покой людей, жильцы трех квартир смогут составить акт и передать его в управляющую компанию. А представители УК должны будут пообщаться с владельцем «неприятной» квартиры. Если тот не отреагирует, соседи снова обращаются в УК. В третий раз акт передают в местную жилищную инспекцию. Если нарушений за месяц было три, комиссия через суд привлекает нарушителя к штрафу.

Если такого механизма нет, люди вызывают полицию, инициируются соседские войны. Это очень сложный процесс и не всегда он оправдан. Мы предлагаем быстрый механизм, но действенный. В зависимости от того, юридическое это лицо или физическое, у нас прописаны разные штрафы. Один раз получат его — больше не будут Ольга Павлова депутат Госдумы.

Что касается шума, наказывать будут за тот, что «явно слышно». К этому не относятся плач маленьких детей, звуки бега по коридору, обычной ходьбы по квартире и другой жизнедеятельности человека. А вот любимые перфоратор, лобзик или громко работающее радио придется использовать в разрешенное для этого время.

Закон перестал работать

Сейчас в России нет единого наказания за несоблюдение тишины, регионы сами решают, как поступать с нарушителями, рассказал изданию ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. В Москве нельзя делать ремонт с 19:00 до 09:00, шуметь — с 23:00 до 07:00. За нарушение жильцов штрафуют на одну-две тысячи рублей, организации — на 40-80 тысяч, а их руководителей — на четыре-восемь тысяч рублей.

Право наказывать за ночной шум нужно вернуть на федеральный уровень, заявил «360» председатель Комитета по труду, социальной политике Ярослав Нилов. Отдавать это право регионам было ошибкой. Помимо принятия местных законов, нужно было заключать специальные соглашения с органами внутренних дел. А этого не сделали — и законы не работают.

«Даже Москва, у которой в бюджете много денег, этого не захотела или не смогла себе позволить. Поэтому московский закон „О тишине“ не работает. Я лично сталкивался, когда в ночное время те же строительные компании нарушают, жители жалуются. Полицейских вызывают, они бессильны, потому что это статья Административного кодекса Москвы и полномочий у полиции нет. А структуры, наделенные правом администрирования, в ночное время не работают», — сказал он.

Соседские микровойны

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Пахомов согласен, что необходимо оградить россиян от ночного шума. Но считает, что невозможно, да и не нужно прописывать в Жилищном кодексе все нюансы проживания в доме. Этот закон не регулирует отношения между соседями.

Толщина стен и слышимость везде разные. Где-то электромясорубку не слышно, а кому-то мешает чихающий сосед. Да и не все жильцы мирно уживаются в одном подъезде. Нельзя исключить, что кто-то будет заваливать УК жалобами, лишь бы отомстить обидевшим или просто раздражающим соседям.

Невозможно отрегулировать все грани человеческих взаимоотношений настолько жестко, чтобы потом закон однозначно можно было применять. А принимать закон, который будет порождать скандалы и микровойны между квартирами в подъезде и не будет достигать своей цели, не стоит Сергей Пахомов депутат Госдумы от Московской области.

Людей слишком обложили штрафами, убежден парламентарий. Появление новых нужно тщательно продумывать. Привлечение УК к наведению порядка повысит нагрузку на сотрудников и затраты компаний. Расходы лягут на жильцов в виде сборов на общие нужды. Пока документ не внесен в Думу, по сути, он просто идея, над которой предстоит как следует поработать.

«Законопроект затрагивает шум от кафе и магазинов. Вот в этой части есть здравые мысли. Потому что у нас закона прямого действия, наказывающего такой бизнес, нет. Но в регионах есть свои законы, достаточно четко это регламентирующие. Как с этим бороться, в принципе, понимание есть, можно проработать», — добавил парламентарий.