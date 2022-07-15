Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 79% жителей страны. Об этом говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение».

По данным исследования, «скорее не доверяют» главе государства 13%, остальные затруднились ответить.

Еще 81% респондентов посчитал, что Путин «скорее хорошо» работает на своей должности, 10% участников опроса считают, что глава государства работает «скорее плохо». Кроме того, 9% опрошенных затруднились ответить.

Исследование фонда «Общественное мнение» проводилось 10 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. У опрошенных брали интервью.

Накануне Путин подписал ряд законов. Один из них — «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он обобщил нормы законодательства об иноагентах в России.