Общество 02 февраля 2024, 15:42 Почти 80% россиян положительно оценили работу Путина ВЦИОМ: почти 80% россиян заявили о доверии Путину РИА «Новости»

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Президент России Владимиру Путину доверяют 78,9% граждан. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на результаты всероссийского социологического опроса.

Большинство россиян (76,2%) заявили, что одобряют деятельность главы государства. Опрос проводился по телефону с 22 по 28 января, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

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Аналогичное исследование провел ФОМ. Среди респондентов 80% россиян сообщили, что положительно относится к работе президента. Порядка 80% заявили, что доверяют ему. Опрос проводился 28 января, в нем участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в мире недовольны западными лидерами. При этом рейтинг уважения к Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину неизменно растет.