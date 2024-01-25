Мир 25 января 2024, 22:06 Херш рассказал о растущем в мире недовольстве Байденом и уважении к Путину Херш: в мире растет недовольство Зеленским и Байденом и уважение к Путину и Си Пресс-служба Кремля

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Президент США Джо Байден из-за воинственной внешней политики оказался среди самых непопулярных в мире лидеров вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимром Зеленским. Рейтинг уважения к лидеру России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину неизменно растет, отметил в статье для онлайн-платформы Substack известный американский журналист Сеймур Херш.

Херш отметил, что Зеленского, Нетаньяху и Байдена все больше осуждают в большей части мира.

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«Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину», — написал Херш.

Журналист назвал «катастрофическим» вмешательство американского лидера в конфликты на Украине и в секторе Газа. Херш считает, что решение бомбить хуситов — это признак «политической паники».

Байден планирует отправить шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Египтом и Катаром для заключения сделки с ХАМАС. Сделка подразумевает освобождение всех заложников палестинского движения и самое длительное прекращение огня с начала обострения.