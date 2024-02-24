Общество 24 февраля 2024, 15:30 Почти 70% жителей России одобрили решение о проведении СВО ВЦИОМ: проведение спецоперации на Украине поддержали 68% россиян РИА «Новости»

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Уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции со стороны россиян составил 68%. Такие данные показало исследование, проведенное ВЦИОМ. Результаты опубликовала пресс-служба организации.

По информации ВЦИОМ, поддерживать СВО стало еще больше жителей страны. Респонденты также поддержали идею о том, что каждый человек должен вносить вклад в победу России. Об этом высказались 72% опрошенных.

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Ранее ФОМ рассказал об уровне доверия россиян к президенту Владимиру Путину. Опрос, проводившийся с 16 по 18 февраля, показал, что главе государства полностью доверяют 80% граждан, сообщил «Царьград».

О том, что российский лидер «скорее хорошо» справляется со своими обязанностями, заявили 82% опрошенных. ФОМ проводит опросы еженедельно.