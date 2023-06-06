Происшествия 06 июня 2023, 12:20 ВСУ выпустили почти 500 снарядов по Шебекинскому округу Гладков: по Шебекинскому округу 5 июня выпустили почти 500 снарядов РИА «Новости»

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Почти 500 снарядов разного калибра выпустили ВСУ по Шебекинскому городскому округу в течение 5 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам», — уточнил он.

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По данным Гладкова, в результате обстрелов пострадал мужчина — у него выявили осколочное ранение кисти. Местного жителя доставили в больницу.

По селам Графовка и Безлюдовка ВСУ стреляли из «Градов». В этих населенных пунктах зафиксировали 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области.

По селу Муром противник выпустил 20 артиллерийских снарядов. Там среди жителей тоже никто не пострадал.

В Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилетов. В этом поселке ВСУ 12 раз сбрасывали с БПЛА взрывные устройства на жилые дома.

«Повреждено около 20 домовладений», — уточнил Гладков.

Село Красное оказалось под минометным огнем. По поселку Ленинский и хуторам Терезовка и Балки украинские военные также выпустили минометные снаряды.