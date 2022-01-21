Почти 50 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки

Новый максимум — 49 513 случаев коронавируса — зафиксировали в России за прошедшие сутки. Прирост за день составил более 10 тысяч.

Больше всего новых заболевших в Москве (+15 987), Санкт-Петербурге (+5922) и Московской области (+4424).

При этом в стране с ковидом госпитализировали 9136 человек, это на 0,34% меньше по сравнению с 20 января. За прошедшие 24 часа выздоровели 24 719 пациентов, умерли 692.

За все время пандемии коронавирусом заразились 10 987 774 человека, справились с болезнью 9 975 052, скончались 324 752.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 521 351 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Новую вспышку коронавируса в России связывают с «омикрон»-штаммом. По данным специалистов, он очень заразен. При этом течение болезни с ним проходит не очень тяжело, смертельных случаев меньше, чем при «дельта»-штамме.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал, что терапия при «омикроне» не отличается от лечения при заражении другими штаммами.