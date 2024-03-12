Общество 12 марта 2024, 17:16 Почти 30 белгородцев отправили в ПВР после обстрелов ВСУ Гладков: в белгородских ПВР после обстрелов находятся 29 жителей Грайворона РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области после обстрелов со стороны Украины в пунктах временного размещения находятся 29 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области встретился с людьми и отметил, что все они находятся в безопасности. В большинстве своем в ПВР приехали семьи с детьми или пожилые белгородцы.

Реклама

«Все люди накормлены, глава округа контролирует ситуацию. Надеюсь, что максимально быстро жители смогут вернуться домой, как только позволит обстановка», — выразил надежду Гладков.

Губернатор Белгородской области уточнил, что речь идет о жителях Грайворона. Вместе с главой округа Геннадием Бондаревым он объехал несколько сел и осмотрел последствия обстрелов.

«До последнего момента у нас не было ни пострадавших, ни погибших среди мирных жителей в Грайворонском городском округе, но только что произошел обстрел одного из сельхозпредприятий», — добавил Гладков.

В результате, по его данным, легкое ранение — по касательной — получил охранник. Ему окажут необходимую медпомощь. Жизни мужчины ничто не угрожает.

Губернатор региона подчеркнул, что подомовой обход в селах пока не завершили. Предварительно, различные разрушения зафиксировали в частном жилом секторе в Грайвороне, в селах Гора-Подол, Замостье, Глотово, Дорогощь, Головино, Козинка и Мокрая Орловка. Гладков пообещал оценить ущерб и начать восстановление сразу же, как позволит обстановка.

«В нескольких приграничных селах пока еще люди остаются в укрытиях. Как только военные разрешат, мы постараемся максимально быстро перевести жителей в безопасное место», — заключил он.