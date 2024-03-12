12 марта 2024, 16:32
Ж/д полотно пострадало при повторном обстреле Шебекина
Гладков: при новом обстреле Шебекина пострадало ж/д полотно
Разрушения железнодорожного полотна и повреждения линии электропередачи зафиксировали в Шебекине после повторного обстрела. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят», — подчеркнул он.
Кроме того, по информации главы области, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Всех людей оперативно вывели из дома. На месте работают спасатели.
Разрушения также выявили на территории трех промышленных предприятий. Там выбило окна в административных корпусах. Есть повреждения одного легковой автомобиля, находившегося на парковке в промзоне.
Были прилеты и рядом с гаражным кооперативом, где посекло два легковых автомобиля. Обход территорий продолжается, заключил губернатор.
Ранее Гладков сообщал о трех пострадавших при обстреле Шебекина. Публиковались данные о последствиях атак ВСУ на Белгород, где из-за прилета БПЛА в здание администрации пострадали две женщины.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама