Почти 280 млн рублей выделили на строительство водопроводов в Кемеровской области

Кузбасс получит 278 миллионов рублей на строительство водопроводов в районах, где есть проблемы с подачей воды. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году. Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей», — говорится в сообщении сайта кабинета министров.

Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области 6 марта во время поездки в регион.

В документе обозначили меры, нацеленные на повышение качества жизни людей, решение проблем с экологией и инфраструктурой и приток инвестиций. Общая стоимость решений, которые включили в программу, составляет более 51 миллиарда рублей.