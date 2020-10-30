Почти 25 млрд рублей выделят на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Российское правительство в октябре решило выделить около 25 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом говорится в двух проектах распоряжения кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году.

С документами, которые согласованы с Минфином России, ознакомился ТАСС. Деньги выделят из резервного фонда. Сумму рассчитали с учетом прогнозов регионов об их потребностях.

Из первого проекта следует, что субъекты РФ получат в октябре 8,69 миллиарда рублей на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Во втором проекте речь идет еще о 16,1 миллиарда рублей. Эти средства уйдут на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ» медицинским и иным работникам, которые помогают людям с COVID-19.

Медики, борющиеся с коронавирусом, с апреля 2020 года получают специальную федеральную выплату. Врачам должны доплачивать по 80 тысяч рублей, медсестрам и фельдшерам — по 50 тысяч рублей.

Эпидемия может достигнуть своего пика в России, когда ежесуточно будут регистрироваться 20 тысяч новых случаев. Такое мнение высказала эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.