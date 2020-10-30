Почти 25 млрд рублей выделят на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
С документами, которые согласованы с Минфином России, ознакомился ТАСС. Деньги выделят из резервного фонда. Сумму рассчитали с учетом прогнозов регионов об их потребностях.
Из первого проекта следует, что субъекты РФ получат в октябре 8,69 миллиарда рублей на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Во втором проекте речь идет еще о 16,1 миллиарда рублей. Эти средства уйдут на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ» медицинским и иным работникам, которые помогают людям с COVID-19.
Медики, борющиеся с коронавирусом, с апреля 2020 года получают специальную федеральную выплату. Врачам должны доплачивать по 80 тысяч рублей, медсестрам и фельдшерам — по 50 тысяч рублей.
Эпидемия может достигнуть своего пика в России, когда ежесуточно будут регистрироваться 20 тысяч новых случаев. Такое мнение высказала эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.