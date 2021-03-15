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    15 марта 2021, 08:44

    Почти 23% россиян заявили, что при увольнении им не хватит денег на неделю

    Екатерина Шамина

    Около 23% россиян уверены, что при увольнении столкнутся с финансовыми проблемами менее чем через неделю. Чуть больше времени на поиск новой работы дали себе 20% респондентов, опрошенных специалистами платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter.

    Почти 23% россиян заявили, что при увольнении им не хватит денег на неделю

    Участники опроса сообщили, что на новое место им нужно выйти уже через неделю. Результаты исследования опубликовало издание РБК.

    Финансовую подушку на 1,5 месяца имеют лишь 15% опрошенных. Три месяца поисков работы могут позволить себе 11% участников исследования. Около 4% респондентов не будут чувствовать финансовых трудностей около полугода после увольнения, а 3% россиян заявили, что при отсутствии работы у них не возникнет проблем с деньгами.

    Всего в опросе, который проводился с 22 февраля по 10 марта, приняли участие более 5,5 тысячи соискателей.

    Аналитики отметили, что большинство участников опроса во время поиска работы столкнулись с финансовыми проблемами. Серьезные трудности почувствовали 39% респондентов, 44% ответили, что пока справляются, а 10% не заметили определенных проблем.

    Столичная полиция предупредила россиян о мошенничестве на сайтах бесплатных объявлений и в группах в социальных сетях с предложениями о работе. Аферисты предлагают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя.