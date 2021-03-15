Почти 23% россиян заявили, что при увольнении им не хватит денег на неделю

Около 23% россиян уверены, что при увольнении столкнутся с финансовыми проблемами менее чем через неделю. Чуть больше времени на поиск новой работы дали себе 20% респондентов, опрошенных специалистами платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter.

Участники опроса сообщили, что на новое место им нужно выйти уже через неделю. Результаты исследования опубликовало издание РБК.

Финансовую подушку на 1,5 месяца имеют лишь 15% опрошенных. Три месяца поисков работы могут позволить себе 11% участников исследования. Около 4% респондентов не будут чувствовать финансовых трудностей около полугода после увольнения, а 3% россиян заявили, что при отсутствии работы у них не возникнет проблем с деньгами.

Всего в опросе, который проводился с 22 февраля по 10 марта, приняли участие более 5,5 тысячи соискателей.

Аналитики отметили, что большинство участников опроса во время поиска работы столкнулись с финансовыми проблемами. Серьезные трудности почувствовали 39% респондентов, 44% ответили, что пока справляются, а 10% не заметили определенных проблем.

Столичная полиция предупредила россиян о мошенничестве на сайтах бесплатных объявлений и в группах в социальных сетях с предложениями о работе. Аферисты предлагают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя.