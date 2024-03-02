Подмосковье 02 марта 2024, 15:03 Мастер-классы и викторины пройдут на стенде Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи в Сочи Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Молодежь из Подмосковья прибыла в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи, который собрал ребят из 180 стран мира. По этому случаю стенд региона подготовил для гостей мастер-классы и викторины.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что более 400 человек из региона представляют его на фестивале.

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«В рамках фестиваля у гостей есть возможность посетить и наш подмосковный стенд. Там мы подготовили насыщенную программу: лекции, паблик-токи со спикерами, медиашкола, творческие мастер-классы, викторины, конкурсы и многое другое», — сообщила Екатерина Швелидзе.

На площадке, представленной подмосковной делегацией, почетными гостями стали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Гости фестиваля получили возможность поближе познакомиться с Подмосковьем, его культурой и достижениями, а также получить памятные сувениры.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

В состав делегации Московской области вошли творческие молодые люди, лауреаты всероссийских конкурсов в сфере искусства. Все они профессионально занимаются декоративно-прикладным искусством, народными промыслами, пением и танцами.

Одним из направлений фестиваля является программа культурного шефства, где молодежь сможет обменяться опытом, наладить неформальное общение и укрепить дружеские связи. В проведении мероприятия активное участие принимают волонтеры из Подмосковья.

Стенд Московской области подготовился к мероприятию и сегодня там проходят тематические активности. Одна из них — мастер-класс по изготовлению матрешек, которые являются символом Подмосковья.

«Именно в Подмосковье, в Сергиевом Посаде, начали изготавливать на поток матрешки», — рассказала ведущая мастер-класса.

Все гости стенда могут сфотографироваться и разместить свое фото на специальной стене. Многие проявили особый интерес к изготовлению безалкогольных коктейлей по фирменному рецепту корреспондента «360» Александра Молочка. Кроме того, посетители мероприятия получили памятные подарки за участие в викторинах.

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