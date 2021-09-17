Почти 20 тысяч новых случаев ковида выявили в России впервые с августа

За последние сутки в России выявили 19 905 новых случаев коронавируса. Это больше показателей предыдущего дня (19 594) и максимум с августа. При этом у 1693 человек болезнь протекает без клинических проявлений.

За сутки выздоровело 16 519 пациентов, скончался 791 больной. Больше всего новых случаев в Москве (+2479), Санкт-Петербурге (+1653), Подмосковье (+768). Всего с начала пандемии ковид подтвердился у 7 234 425 человек. За этот период выздоровели 6 469 017 россиян, умерли 196 626.