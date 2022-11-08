Почти 1,7 триллиона рублей начнут выделять на единые детские пособия в России ежегодно | 360°

Общество 08 ноября 2022, 19:55 Почти 1,7 триллиона рублей начнут выделять на единые детские пособия в России ежегодно Вице-премьер Голикова: на единые детские пособия будут выделять почти 1,7 трлн рублей РИА «Новости»

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С 2023 года на единое детское пособие в России будут ежегодно выделять почти 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о поддержке доходов семей.

На сегодняшний день в стране практически завершили формирование целостной системы поддержки семей с детьми. Создание единого детского пособия стало одним из заключительных этапов, но работу в этом направлении продолжат.

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«Дальше будем только корректировать [эту систему], если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения», — уточнила Голикова.

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания приоритетной задачей господдержки семей с детьми в стране назвал шаги, которые позволят избежать угрозы бедности для родителей. В течение последних лет в России разрабатывали и внедряли разнообразные меры, которые должны помочь семьям, — и тем, которые еще ждут появления детей, и тем, кто уже их растит.

Глава государства также сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года.