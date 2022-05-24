Почти 1,5 миллиона беженцев из ЛНР и ДНР и с Украины прибыли в Россию с февраля

Около полутора миллионов жителей ДНР, ЛНР и Украины прибыли в Россию начиная с середины февраля. Эвакуация населения началась на фоне эскалации. Данные о количестве беженцев сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным на 06:00 24 мая, границу России с начала конфликта пересекли 1 миллион 444 тысячи 761 человек, 240,49 тысячи из них — дети.

Жителей размещают в пунктах временного проживания, оборудованных, в частности, на базе санаториев, детских лагерей и других объектов социальной инфраструктуры. Их обеспечивают питанием и всем необходимым.

Желающим устроиться на работу оказывают помощь в поиске подходящих предложений. В Московской области проводят ярмарки вакансий. Детей устраивают в школы и детские сады.