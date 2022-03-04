Ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса пройдут в Подмосковье

Эвакуированным из Донбасса жителям помогают найти работу в Подмосковье. Одной из мер поддержки станут ярмарки вакансий. Их проведут в пунктах временного размещения беженцев.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что беженцам помогут подобрать работу и решить вопросы с документами, расскажут о доступных графиках.

В эти дни на базе лагерей, где сейчас живут беженцы, будут находиться представители разных компаний — им требуются кадры Ирина Каклюгина.

По ее словам, у работодателей из Подмосковья есть особый запрос по некоторым профессиям. Среди них воспитатели, сварщики, швеи, няни, строители, контролеры и не только.

«В нашем регионе много возможностей для трудоустройства. Уверена, что ярмарки помогут всем желающим найти работу по душе», — отметила Каклюгина.

Ярмарки вакансий организуют с 4 по 10 марта:

• 4 марта — лагерь «Звонкие голоса» в Клину;

• 9 марта — лагерь «Осетр» в Зарайске;

• 10 марта — «Осташево» в Волоколамске, «Мечта» в Подольске, «Лагерь 28 Панфиловцев» в Волоколамске, «Лесная поляна» в Коломне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.