Почти 11 тысяч человек оказались под контролем в России из-за коронавируса

В Россию из Китая за последнее время приехали почти 11 тысяч человек. Все они находятся под контролем из-за коронавируса.

«Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 23 февраля под контролем остаются 10825 человек», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

В службе рассказали, что в аэропорту Шереметьево, который единственный в России сейчас принимает рейсы из Китая, выделен и подготовлен отдельный терминал под контролем Роспотребнадзора.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку по коронавирусу. В ней говорится, что вирус передается как воздушно-капельным, так и контактным путем. В частности, при рукопожатии. Перечислило ведомство и симптомы заражения инфекцией: повышенная утомляемость, заложенность носа, кашель, тяжесть в грудной клетке, боль в горле и мышцах, повышенная температура и озноб.

По состоянию на 23 февраля от коронавируса умерли 2442 человека. Заразились почти 77 тысяч человек.