Почти 100 тысяч москвичей оштрафовали из-за отсутствия масок в транспорте

Около 96 тысяч человек в Москве получили штрафы за то, что ездили в общественном транспорте без масок и перчаток. Речь идет о последних пяти месяцах, когда в городе действует перчаточно-масочный режим.

Об этом ТАСС рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллиона рублей», — заявил Султанов.

Он напомнил, что нарушителям перчаточно-масочного режима в общественном транспорте грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом написал RT.

К 28 сентября режим нарушили свыше 85 тысяч человек. То есть за последние две недели штрафы получили десять тысяч пассажиров.

Султанов отметил, что за день в московском транспорте проходит более 100 рейдов. Проверки затрагивают 3,8 тысячи средств наземного транспорта и более 100 станций метро.

Представитель ГКУ «Организатор перевозок» подчеркнул, что наложение сезонной простуды на коронавирус может привести к тяжелым последствиям. Он еще раз попросил пожилых людей, школьников и людей с хроническими заболеваниями не пользоваться пока общественным транспортом.

За последние сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев COVID-19. Только в российской столице вирус подхватили 4618 человек.