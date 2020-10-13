Почти 100 тысяч москвичей оштрафовали из-за отсутствия масок в транспорте
Об этом ТАСС рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
«С 12 мая оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллиона рублей», — заявил Султанов.
Он напомнил, что нарушителям перчаточно-масочного режима в общественном транспорте грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом написал RT.
К 28 сентября режим нарушили свыше 85 тысяч человек. То есть за последние две недели штрафы получили десять тысяч пассажиров.
Султанов отметил, что за день в московском транспорте проходит более 100 рейдов. Проверки затрагивают 3,8 тысячи средств наземного транспорта и более 100 станций метро.
Представитель ГКУ «Организатор перевозок» подчеркнул, что наложение сезонной простуды на коронавирус может привести к тяжелым последствиям. Он еще раз попросил пожилых людей, школьников и людей с хроническими заболеваниями не пользоваться пока общественным транспортом.
За последние сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев COVID-19. Только в российской столице вирус подхватили 4618 человек.