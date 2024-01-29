Общество 29 января 2024, 14:18 Почти 10 тысяч жителей юго-востока Москвы получили жилье по реновации в 2023 году Более 9,6 тысячи жителей ЮВАО Москвы получили квартиры по реновации в 2023 году Freepik

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В 2023 году свыше 9,6 тысячи жителей Юго-Восточного округа Москвы получили жилье по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего заключено договоров в Нижегородском районе — почти три тысячи, Выхино-Жулебине — свыше двух тысяч и Лефортове — 1,8 тысячи», — уточнил он.

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По словам главы ведомства, свыше 25,4 тысячи жителей девяти районов заключили с Москвой договоры и стали правообладателями нового жилья.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года в округе передали под заселение восемь новостроек. Всего число таких домов уже достигло 40.

В 2024 году в столице возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации в рамках программы комплексного развития территорий.