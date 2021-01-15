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    15 января 2021, 10:45

    Почти 10 миллионов ношенных одноразовых перчаток поставили в Москву из-за границы

    Александра Ломейко

    В Москву привезли около 10 миллионов одноразовых перчаток, которые оказались использованными. Столичная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела. Ведется расследование.
    Почти 10 миллионов ношенных одноразовых перчаток поставили в Москву из-за границы

    В пресс-службе надзорного органа сообщили, что перчатки поставили по контракту с зарубежной компанией. Одноразовые виниловые перчатки должны были пустить в продажу на территории РФ.

    «На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации», — уточнили в прокуратуре.

    Однако на реализацию перчатки так и не отправили: оказалось, что они не соответствуют заявленному качеству и уже находились в употреблении.

    В прокуратуре напомнили, что сейчас в России введены ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. Предоставление использованных средств индивидуальной защиты является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Оно могло способствовать массовому заболеванию граждан.

    Ведомство Москвы провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура намерена контролировать ход расследования.