Почти 10 миллионов ношенных одноразовых перчаток поставили в Москву из-за границы
В пресс-службе надзорного органа сообщили, что перчатки поставили по контракту с зарубежной компанией. Одноразовые виниловые перчатки должны были пустить в продажу на территории РФ.
«На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации», — уточнили в прокуратуре.
Однако на реализацию перчатки так и не отправили: оказалось, что они не соответствуют заявленному качеству и уже находились в употреблении.
В прокуратуре напомнили, что сейчас в России введены ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. Предоставление использованных средств индивидуальной защиты является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Оно могло способствовать массовому заболеванию граждан.
Ведомство Москвы провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура намерена контролировать ход расследования.