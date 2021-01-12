Жители Абакана устроили «канализационный коллапс» из-за боязни ковида
«Жители нашего города почему-то считают, что использованная одноразовая медицинская маска, равно как и перчатки, могут стать источником распространения вируса в квартире, поэтому их утилизация в мусорное ведро недостаточна, и более надежный способ — сброс в слив унитаза», — привела пресс-служба мэрии слова Кузнецова.
В результате объем очистки от таких отходов увеличился в три раза, добавил глава «Водоканала». Он не уточнил, что понимается под объемом очистки, и по сравнению с каким периодом произошло увеличение.
Маски, продолжил Кузнецов, не растворяются в воде, скручиваясь в трубах в жгуты, пропитанные влагой вперемежку с жиром. Такой жгут закрывает просвет трубы, и происходит засор.
В первую очередь страдают сами жители, поскольку вначале засоряются стояки дома, а также трубы, идущие до первого канализационного колодца.
А на насосных станциях медицинским мусором забиваются насосы, что может привести к возгоранию. Из-за этого работы у коммунальщиков в период пандемии прибавилось.