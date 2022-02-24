«Почта России» приостановила прием отправлений на Украину

«Почта России» решила временно прекратить прием отправлений на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«„Почта России“ временно прекращает прием отправлений на Украину и прорабатывает варианты транзитной доставки через другие страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как указали в «Почте России», все логистические центры и сервисы на данный момент работают нормально, но в некоторых городах на юге России авиадоставку заменяют наземным транспортом. Причина изменений — остановка авиасообщения.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе — российские военные начали наносить точечные удары по военным объектам Украины.

В связи с этим были отменены все рейсы в южном направлении, ограничения будут действовать до 2 марта. Закрыты аэропорты в Белгороде, Курске, Воронеже, Орле, Брянске, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Элисте. Также приостановлены некоторые рейсы на Астрахань.