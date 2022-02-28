«Почта России» остановила отправления на Украину, в Кипр и Молдавию

Почтовые отправления на территорию Украины, Кипра и Молдавии не принимаются «Почтой России». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Это ограничение связано с решением принимающей стороны.

Также «Почта России» временно приостановит прием отправлений, если сортировочные терминалы заполнятся до критических показателей.

Ранее «Почта России» объявила, что временно заблокирована возможность отправлять денежные переводы на Украину.

Вечером 24 февраля компания «Почта России» сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину. В компании отметили, что все логистические центры и сервисы сейчас работают нормально, но в некоторых городах на юге России авиадоставку заменяют наземным транспортом.

Причина изменений заключается в остановке авиасообщения.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали ранее в Гомельской области Белоруссии.

Утром 24 февраля Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.