Авербух раскрыл гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Фигурист добавил, что «делать качественное представление — дорого». Убытки хореографа после первого гастрольного тура составляли более 100 тысяч долларов. Чтобы отдать долги, спортсмен продал машину Saab и несколько раз брал новые кредиты.

Я стою у истоков этого бизнеса в России. Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад. Илья Авербух хореограф

После кризиса 2008 года расчеты при подготовке шоу ведутся только в рублях, сообщил Авербух.

На новогодние праздники он показывает в Москве шоу «Волшебник страны Оз». Главные роли в представлении исполняют фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Илье Аверюуху 46 лет. Он чемпион мира по спортивным танцам 2002 года и серебряный призер Олимпиады, проходившей в том же году в Солт-Лейк-Сити.