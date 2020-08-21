Ипотека в России бьет исторические рекорды по суммам и срокам

Выдача ипотечных кредитов бьет рекорды по суммам и по количеству. Это следует из данных бюро кредитных историй (БКИ). Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) достигла исторического минимума, в то время как средний срок наоборот — максимума.

В июле банки выдали почти 128,8 тысячи ипотечных кредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет «Коммерсант». В денежном выражении это более чем 319,6 миллиардов рублей. Такие цифры выдач в летние месяцы стали самыми высокими показателями за всю историю наблюдений.

При этом ипотечная задолженность граждан перед банками на 1 июля текущего года достигла 8,2 триллиона рублей, следует из данных Центробанка. Эта сумма за год возросла на 13,8%. По подсчетам ОКБ, в июле средняя ПСК по ипотеке опустилась до 9%, в то время как средний срок закрытия ипотеки превысил 200 месяцев. Для рынка эти показатели также стали рекордными.

Такой бурный рост на фоне стагнации доходов населения может в итоге обернуться массовыми неплатежами, опасаются эксперты.

Ранее сообщалось, что число досрочно погашенных кредитов за ипотеку в России во втором квартале снизилось на 6% по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что такое падение связано с пандемией коронавируса, а также введенными в связи с ней ограничениями.