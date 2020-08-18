facebook_pixel
    18 августа 2020, 12:25

    Россияне стали реже закрывать ипотеку досрочно

    Анатолий Минкин

    Количество досрочно погашенных кредитов за ипотеку в России во втором квартале снизилось на 6% по сравнению с первыми тремя месяцами этого года. В денежном выражении показатели следующие: 364,5 миллиарда рублей против 388,98 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка.
    Россияне стали реже закрывать ипотеку досрочно

    Опрошенные агентством эксперты заявили, что падение количества досрочно погашенных кредитов связано с пандемией коронавирусной инфекции, а также введенными в связи с ней ограничениями.

    «Незначительное снижение объема досрочного погашения было связано с влиянием последствий пандемии и периодом самоизоляции — многие клиенты могли перенаправить суммы, предусмотренные для досрочного погашения, в сбережения или предусмотреть их для других расходов», — заявили в пресс-службе ВТБ.

    Представитель Райффайзенбанка Алексей Крамарский напомнил, что во время пандемии банки выдавали меньше займов, а это значит, что клиенты не могли рассчитывать на рефинансирование. Он отметил, что досрочное погашение ипотеки больше зависит от ситуации на рынке, а не от сроков выдаваемого кредита.

    При этом в годовом выражении сильного падения досрочного погашения кредитов не произошло. Снижение ставок повысило интерес заемщиков к рефинансированию. Как пояснил независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко, по сравнению с прошлым годом доля рефинансирования по ипотеке выросла в три раза.

    Кроме того, россияне стали чаще брать кредиты на покупку жилья. По данным Дом.РФ, только в июле количество ипотечных договоров составило 140 тысяч на общую сумму 340 миллиардов рублей. Это на 40% выше, чем в июле прошлого года. По мнению экспертов, важную роль в этом случае, кроме снижения ставок, сыграли также государственная поддержка и отложенный спрос.

    Всего с начала года российские банки выдали 740 000 кредитов на покупку жилья на сумму 1,78 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 17%. Продолжения роста во втором полугодии эксперты не ждут. Необходимы продолжение государственных программ и дальнейшее снижение ставок. Но это напрямую зависит от динамики доходов населения и изменения цен на недвижимость.

    Однако второе полугодие будет не таким, как первый его месяц. Отложенный спрос может снова дать короткий всплеск в сентябре, но его эффект уже отыгран в июне — июле. Для того чтобы эффект госпрограмм продолжался, необходимо дальнейшее снижение ставок по ним. И все это упирается в два фактора вне самого рынка: динамику доходов населения и динамику цен на недвижимость.

    Новости SMI.FM