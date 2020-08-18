Россияне стали реже закрывать ипотеку досрочно

Опрошенные агентством эксперты заявили, что падение количества досрочно погашенных кредитов связано с пандемией коронавирусной инфекции, а также введенными в связи с ней ограничениями.

«Незначительное снижение объема досрочного погашения было связано с влиянием последствий пандемии и периодом самоизоляции — многие клиенты могли перенаправить суммы, предусмотренные для досрочного погашения, в сбережения или предусмотреть их для других расходов», — заявили в пресс-службе ВТБ.

Представитель Райффайзенбанка Алексей Крамарский напомнил, что во время пандемии банки выдавали меньше займов, а это значит, что клиенты не могли рассчитывать на рефинансирование. Он отметил, что досрочное погашение ипотеки больше зависит от ситуации на рынке, а не от сроков выдаваемого кредита.

При этом в годовом выражении сильного падения досрочного погашения кредитов не произошло. Снижение ставок повысило интерес заемщиков к рефинансированию. Как пояснил независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко, по сравнению с прошлым годом доля рефинансирования по ипотеке выросла в три раза.

Кроме того, россияне стали чаще брать кредиты на покупку жилья. По данным Дом.РФ, только в июле количество ипотечных договоров составило 140 тысяч на общую сумму 340 миллиардов рублей. Это на 40% выше, чем в июле прошлого года. По мнению экспертов, важную роль в этом случае, кроме снижения ставок, сыграли также государственная поддержка и отложенный спрос.

Всего с начала года российские банки выдали 740 000 кредитов на покупку жилья на сумму 1,78 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 17%. Продолжения роста во втором полугодии эксперты не ждут. Необходимы продолжение государственных программ и дальнейшее снижение ставок. Но это напрямую зависит от динамики доходов населения и изменения цен на недвижимость.

Однако второе полугодие будет не таким, как первый его месяц. Отложенный спрос может снова дать короткий всплеск в сентябре, но его эффект уже отыгран в июне — июле. Для того чтобы эффект госпрограмм продолжался, необходимо дальнейшее снижение ставок по ним. И все это упирается в два фактора вне самого рынка: динамику доходов населения и динамику цен на недвижимость.